Vídeo: Cães da PM encontram 5 kg de drogas em embarcação no porto

Manaus - Após uma ação minuciosa, equipes da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães) apreenderam cinco quilos de drogas, na noite desta quinta-feira (12), em uma embarcação no porto da Feira da Banana, no Centro de Manaus, Zona Sul de Manaus.



A 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) recebeu uma denúncia anônima informando que as drogas seriam transportadas no barco "Dona Val", que tinha como destino o município de Carauari (a 788 km de Manaus).

Segundo a Polícia Militar, dois quilos de maconha do tipo skunk e três quilos de cocaína pura estavam escondidos em dentro de um caixa de som. Os entorpecentes foram encontrados pelos cães Jade e Tayson.

"A embarcação estava lotada. Não tinha condições de trabalho humano localizar as drogas em curto período de tempo. Fizemos a revista nos passageiros e em seguida nas cargas. Dentro de um camarote que estava cheio de encomendas, localizamos a caixa de som, onde estavam as drogas", disse o tenente Coelho, do CIPCães.

O tenente informou, ainda, que a nenhum proprietário da droga foi localizado. "As drogas foram colocadas no objeto e deixadas no barco como uma encomenda. O livro de registro do barco foi apreendido e os dados do remetente e destinatário devem auxiliar nas investigações da Polícia Civil", explicou Coelho.

O dono da embarcação foi encaminhado ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para prestar esclarecimentos.

