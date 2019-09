Homem é morto a facadas e pauladas na comunidade Raio do Sol

A vitima era usuária de drogas | Foto: Reprodução

Manaus – Um homem identificado como Hibraim Mendes de Ferreira, de 29 anos, foi assassinado na tarde desta sexta-feira (13). O crime aconteceu na rua Caiçara do Norte, na comunidade Raio do Sol, bairro Nova Cidade, zona Norte de Manaus.

Com informações dos moradores repassadas ao delegado Guilherme Antoniazzi, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), vítima estava sendo perseguida por quatro homens, ainda não identificados, armados com facas e pedaços de madeira.

“O rapaz tentou escapar dos suspeitos, mas foi alcançado e morto. Ele era usuário de drogas, nossa suspeita é que ele estava envolvido com o tráfico”, disse o delegado.

Os agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) fizeram os primeiros socorros na vítima, mas detectaram a ausência de sinais vitais.

Os policiais civis da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para a ocorrência e realizaram patrulhamento para localizar os suspeitos.

Após os procedimentos de perícia da equipe do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), os funcionários do Instituto Médico Legal (IML), fizeram a remoção do corpo.