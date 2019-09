Encapuzado executa homem no meio da rua na Compensa

A vítima foi socorrida pelos familiares, mas morreu no SPA Joventina Dias | Foto: Jhonata Lobato

Manaus - Um homem, ainda não identificado, foi assassinado na noite desta sexta-feira (13), por volta das 20h, na rua Galileu, no bairro Compensa, zona Oeste de Manaus. A autoria do crime ainda é desconhecida pela polícia.

Segundo as informações dos policiais da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a equipe foi acionada para atender uma denúncia de tiros na área.

"A população nos informou que um homem encapuzado, atirou contra a vítima a queima roupa" disse o policial que não se identificar.

A vítima foi socorrida pelos familiares e levado ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Joventina Dias, no mesmo bairro, mas não resistiu e morreu ao chegar na unidade hospitalar.

Informações repassadas por funcionários do SPA, dão conta que a vítima foi atingida com dois tiros no rosto e um tiro em cada mão.

Os policiais da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), estiveram no local e colheram informações com os familiares para dar prosseguimento as investigações.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e o corpo removido para exame de necropsia.