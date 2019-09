'Jeffinho' é executado com tiro na cabeça no bairro da Raiz

Manaus - Jefferson Brito Tavares, vulgo "Jeffinho", foi assassinado com tiros a queima roupa, na noite desta sexta-feira (13). O crime aconteceu por volta das 22h, na esquina entre as ruas 7 e Couto Vale, no bairro Raiz, zona Sul de Manaus.

Policiais da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), foram acionados para atender uma denúncia de disparos de arma de fogo. Ao chegarem o local, já encontraram Jeffinho morto.

"As primeiras informações que tivemos é que ele estava passando pelo local, quando foi surpreendido e baleado, alguns tiros atingiram a cabeça e ele não resistiu", disse o subtenente Alencar.

O policial informou ainda que moradores disseram que a vítima era conhecido na área por vender drogas.

"Os moradores informaram que ele era usuário de drogas e também traficava na localidade. A suspeita é que o crime seja resultado de uma briga entre facções", completou o subtenente.

Os agentes do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), realizaram a perícia no local do crime e após os procedimentos, o corpo foi removido pelos funcionários do Instituto Médico Legal (IML).