Vídeo: sexta-feira 13 sangrenta com 5 homicídios em menos de 24 horas

Casos em Manaus já somam 5 mortes, além de 2 baleados, em 24 horas | Foto: George Dantas

Manaus - Manaus foi palco, nas últimas 24 horas, crimes violentos. Desde a tarde de sexta-feira (13), a capital do Amazonas teve pelo menos 5 homens assassinados, nas mais diversas zonas da capital, sejam por crimes com uso de armas brancas ou de fogo.

Os casos foram registrados no terminal da Matriz, no Centro, Zona Sul; na avenida Itauba, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste; na esquina entre as ruas 7 e Couto Vale, no bairro Raiz, Zona Sul; na rua Galileu, no bairro Compensa, e na comunidade Raio do Sol, bairro Nova Cidade, Zona Norte.

Os casos

Um homem identificado como Anderley Dantas Rabelo, conhecido como Zarolinho, de 38 anos, foi executado na noite desta sexta-feira (13), no terminal da Matriz, no Centro. O crime aconteceu por volta das 23h, quando um homem, ainda não identificado, disparou contra a cabeça e o ombro da vítima - que morreu na hora.

O capitão Deni Souza, do Comando de Policiamento da Área Sul (CPA Sul), informou que vítima teria discutido minutos antes com um homem, ainda não identificado. Pouco tempo depois, um suspeito chegou em uma moto e efetuou os disparos.

Agentes da perícia criminal do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) identificaram que a vítima foi atingida com dois tiros na cabeça e um no ombro esquerdo. Logo após a análise, o corpo foi removido pelos funcionários do Instituto Médico Legal (IML), para a realização do exame de necropsia.

Hibraim Mendes de Ferreira

Um homem, identificado como Hibraim Mendes de Ferreira, de 29 anos, foi assassinado na tarde desta sexta-feira (13) . O crime aconteceu na rua Caiçara do Norte, na comunidade Raio do Sol, bairro Nova Cidade, zona Norte de Manaus.

Com informações dos moradores repassadas ao delegado Guilherme Antoniazzi, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), vítima estava sendo perseguida por quatro homens, ainda não identificados, armados com facas e pedaços de madeira.

“O rapaz tentou escapar dos suspeitos, mas foi alcançado e morto. Ele era usuário de drogas, nossa suspeita é que ele estava envolvido com o tráfico”, disse o delegado.

Jefferson Brito Tavares

Jefferson Brito Tavares, o "Jeffinho", foi assassinado com tiros à queima-roupa , na noite de ontem. O crime aconteceu por volta das 22h, na esquina entre as ruas 7 e Couto Vale, no bairro Raiz, Zona Sul de Manaus.

Policiais da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para atender uma denúncia de disparos de arma de fogo. Ao chegarem no local, encontraram Jeffinho morto.

"As primeiras informações que tivemos é que ele estava passando pelo local, quando foi surpreendido e baleado, alguns tiros atingiram a cabeça e ele não resistiu", disse o subtenente PM Alencar.

O policial informou ainda que moradores disseram que a vítima era conhecida na área por vender drogas.

Eduardo Marinho Cruz

Também na noite de sexta, um homem, identificado como Eduardo Marinho Cruz, foi assassinado, por volta das 20h, na rua Galileu, no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus. A autoria do crime ainda é desconhecida pela polícia.

"A população nos informou que um homem encapuzado atirou contra a vítima à queima-roupa", disse o policial, que não se identificar. Informações repassadas por funcionários do SPA dão conta de que a vítima foi atingida com dois tiros no rosto e um tiro em cada mão.

Diego Ferreira da Silva

Na manhã deste sábado (14), um homem foi assassinado na avenida Itauba, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. Segundo informações, uma rixa antiga entre dois flanelinhas culminou no assassinato de Diego Ferreira da Silva, de 27 anos.

De acordo com o capitão PM Leonardo Luz, motivados pela rixa, durante um encontro, os dois flanelinhas se confrontaram, com vítima e assassino, identificado como Daniel André Belém de Freitas, 29, se atacando com pedaços de madeira, até um deles não resistir aos ferimentos e morrer. Ainda segundo o capitão, Daniel já possui passagem pela polícia por furto.

O assassino foi detido em frente a um supermercado na mesma região, bastante ferido por conta das pauladas proferidas por Diego antes de morrer, e foi encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, também na Zona Leste, e, posteriormente, será levado para a delegacia.

Tiroteio de facção

João Augusto Moreira e Kaio da Silveira foram baleados na noite desta sexta-feira (13), por volta das 21h40 na avenida Duque de Caxias, no bairro Praça 14 de Janeiro, Zona Sul de Manaus. Eles estavam em um carro quando foram interceptados por outro veículo, com criminosos - que efetuaram vários disparos.

Conforme as informações dos populares repassados aos policiais da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), os suspeitos entraram na contramão da avenida, fecharam o veículo das vítimas e atiraram diversas vezes.

Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e os agentes prestaram os primeiros socorros. João foi atingido com tiros na perna, barriga e costas, e foi encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul. Kaio foi atingido na cabeça e levado ao HPS João Lúcio, na Zona Leste.

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Waldir Adriano/ TV Em Tempo