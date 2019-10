Homem é morto a tiros em posto de combustíveis no Tarumã, em Manaus

O corpo foi removido para o IML | Foto: Marcely Gomes

Manaus - José Carlos da Rocha Menezes, de 26 anos, morreu na manhã deste domingo (15), no Hospital e Pronto-Sorro (HPS) 28 de Agosto., no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus. Ele foi baleado durante a madrugada em um posto de gasolina, localizado na avenida do Turismo, bairro Tarumã, Zona Oeste da capital.



De acordo com a família, José Carlos havia acabado de sair de uma casa de show, na companhia de primos e amigos. No posto de combustível, ele teria reconhecido um desafeto e tentou se proteger, mas foi atacado com tiros.

"Ele viu um homem, vestido com um moletom, que o encarou. Então, ele percebeu que aquela pessoa queria o mal dele. Em seguida, pediu para entrarmos na loja de conveniência, mas o suspeito se aproximou e atirou", contou um primo de José, que testemunhou o crime.

A vítima foi atingida nos braços, pernas e abdômen. Chegou a ser socorrida para a unidade de saúde, mas morreu horas depois. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), no bairro Cidade Nova, Zona Norte. A família acredita que José Carlos conhecia o suspeito e já havia tido algum desentendimento anterior com o assassino.

Após realizar os disparos, o suspeito fugiu, sem ser identificado. "Ele correu e subiu em uma moto, onde outro comparsa já estava aguardando", explicou o primo. Ainda de acordo com familiares, José Carlos tem passagem pela polícia pelos crimes de tráfico de drogas e homicídio.

Câmeras de segurança da região devem auxiliar nas investigações, que serão feitas pela Delegacia Especializada em Homicídio e Sequestros (DEHS).