Briga entre moradores de rua deixa um morto e outro ferido em Manaus

A faca do crime foi apreendida do lado do corpo da vítima fatal | Foto: Divulgação

Manaus - Durante uma briga, de motivo ainda desconhecido, dois moradores de rua se esfaquearam na madrugada deste domingos (15). O desentendimento aconteceu em um posto de gasolina, localizado na avenida Constantino Nery, Zona Centro-Sul de Manaus.

José Pereira Rocha, de 33 anos, morreu no local. Renato dos Santos Palheta, 29, foi detido pela Polícia Militar e, devido aos ferimentos, precisou ser encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul.

Frentistas, que trabalham no posto, informaram aos policiais da 22ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) que José esfaqueou Renato primeiro e depois foi atacado com um golpe no pescoço.

A faca do crime foi apreendida do lado do corpo da vítima fatal. O Departamento de Polícia Técnico-Cientifica (DPTC) fez a perícia no local do assassinato.

Renato foi capturado ainda nas imediações do local do crime. Após receber alta médica, ele deve ser encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos sobre o fato.

O corpo de José foi conduzido para o Instituto Médico Legal (IML). O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídio e Sequestros (DEHS).