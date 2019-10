Adolescente sai para fazer unhas e é encontrada morta em plantação

Uma adolescente identificada comoBrenda da Rocha Carvalho, de 14 anos, saiu de casa para fazer as unhas quando desapareceu no final da tarde de sexta-feira, (13). O corpo da adolescente foi encontrado no sábado, (14), perto de uma plantação de eucaliptos, em Passo de Torres, em Santa Catarina.

Para o site "NSC Total", o delegado que investiga o caso, André Coltro informou que o local era de difícil acesso e a jovem estava seminua.

Brenda tinha perfurações provocadas por objeto cortante nas mãos, rosto e outras partes do corpo, além de hematomas. O corpo foi encontrado a 70 quilômetros de distância de onde foi vista pela última vez com vida. Até o momento, ninguém foi preso.

Em nota, a Prefeitura de Maracajá informou que Brenda era aluna do 7º Ano da Escola de Educação Básica Municipal Nivaldo Rocha e que "todos os esforços para conforto social e psicológico da família estão sendo encaminhados pelos respectivos departamentos municipais". Brenda foi sepultada na manhã de domingo, (11), em Torres, no Rio Grande do Sul.