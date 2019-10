Vídeo: homem é executado com seis tiros no bairro Cidade de Deus

Manaus - Cleiton Rêgo Martins, de 23 anos, foi executado com seis tiros, em uma área de horta, situada na rua Santa Rosa, no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte de Manaus.

Segundo informações da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), as equipes foram acionadas após moradores ligarem para o 190 do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciops) informando que havia um homem morto na região.

No local indicado, os policiais militares encontraram a vítima em uma área de vegetação de um terreno particular. Para a polícia, os moradores relataram que ouviram tiros por volta das 21h de domingo (15), mas por medo preferiram não averiguarem.

Em consulta ao Sistema Integrado de Operações de Segurança Pública do Amazonas (Sisp-AM), Cleuton era considerado foragido do semiaberto de uma unidade prisional, onde cumpria pena por tráfico de drogas.

Conforme a perícia criminal do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), a vítima foi atingida com tiros na cabeça, no tórax, nas costas e braços.

O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML). Para a polícia, o crime tem características de execução relacionado ao tráfico de drogas. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

