Homem é assassinado dentro de residência na Cidade Nova

Os suspeitos estavam de tocaia esperando a vítima chegar em casa | Foto: Reprodução

Manaus – Um homem identificado como Marcos Paulo Souza da Silva, de 38 anos, foi morto a tiros na noite desta segunda-feira (16). O crime aconteceu por volta das 21h após ele chegar em sua residência na rua 151, Núcleo 9, bairro Cidade Cidade 2, zona Norte de Manaus.

Segundo informações de familiares repassados aos policiais da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), homens, ainda não identificados, estavam de tocaia em dois carros estacionados na rua onde Marcos morava.

“Quando os criminosos chegaram atirando, Marcos abriu os braços para proteger a esposa e o filho”, disse um familiar que preferiu não se identificar.

De acordo com a polícia, a vítima tem passagem por tráfico de drogas e há sete anos foi liberado do presídio.

Os policiais civis da Delegacia Especializada em Homicídio e Sequestros (DEHS), estiveram no local para falar com familiares e moradores que presenciaram o crime.

Funcionários do Departamento de Perícia Técnico-Científica (DPTC) realizaram a perícia do cenário e identificaram sete tiros na vítima. Após os procedimentos no local do crime, os agentes do Instituto Médico Legal (IML) removeram o corpo para realização de exame de necropsia.

Até o momento da publicação desta matéria nenhum suspeito foi localizado.