Homem é detido com caixa de munição dentro de micro-ônibus em Manaus

O suspeito foi levado ao 12º DIP pelos policiais | Foto: Reprodução

Manaus – Um homem com nome e idade não identificados, foi detido na tarde desta terça-feira (17), com uma caixa de munição calibre 20, com 20 cartuchos. A apreensão aconteceu dentro do micro-ônibus da linha 848, na avenida Djalma Batista, bairro Chapada, zona Centro-Sul da capital.

Os policiais da 22ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), foram informados pelos agentes do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), que um homem com atitude suspeita estava dentro do coletivo que retornava do Centro para o bairro.

A guarnição interceptou o veículo e identificou o suspeito, além da caixa de munição os policiais encontraram um aparelho celular.

Após a abordagem o suspeito foi conduzido ao 12° Distrito Integrado de Polícia (DIP) onde foram realizados os procedimentos cabíveis.