Com sinais de tortura e facadas, homem é achado morto em Manaus

Manaus - Com sinais de tortura e facadas, um homem foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (18), em uma área de mata no ramal da Escola, comunidade Chico Mendes, no bairro Puraquequara, na Zona Leste de Manaus.

De acordo com o delegado Guilherme Antoniazzi, plantonista da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o corpo foi encontrado por moradores da área, que acionaram a Polícia Militar. A vítima foi torturada e morta com três facadas.

"Os moradores da área avistaram o corpo e acionaram a polícia. O homem apresentava sinais de tortura e três facadas, sendo uma no pescoço e outras duas no ombro. Ele também estava com as mãos e pés amarrados com fios elétricos. A suspeita é de que ele foi morto ainda na madrugada em um possível acerto de contas relacionado ao tráfico de drogas", explicou o delegado Guilherme Antoniazzi.

O corpo estava jogado em uma área de mata | Foto: Josemar Antunes

Moradores do ramal não reconheceram a vítima. O homem tem uma tatuagem no braço esquerdo escrito "Joana".

O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML). A DEHS vai abrir inquérito policial para investigar o assassinato.