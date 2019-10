Idoso é preso suspeito de estupro e tem casa incendiada no Amazonas

Imóvel foi consumido pelas chamas e teve perda total | Foto: Divulgação

Nova Olinda do Norte - Um idoso de 60 anos foi preso, na noite da última terça-feira (18), suspeito de estuprar de uma jovem de 18 anos. Após ser conduzido para a delegacia, a população revoltada incendiou a casa do idoso. O caso aconteceu em Nova Olinda do Norte, distante 250 quilômetros de Manaus.

Segundo a Polícia Militar do município, por volta das 21h30, a vítima foi até a delegacia e contou que havia sido estuprada pelo idoso.

Ainda segundo a polícia, a jovem relatou que tinha um relacionamento ocasional com o suspeito. Porém, na tarde de terça, o homem forçou uma prática sexual com ela.

Após não resistir ao ataque, a vítima acabou estuprada pelo idoso.

Cinzas da casa do suspeito | Foto: Divulgação

A PM e a Guarda Municipal foram acionadas por investigadores da Polícia Civil da cidade e se deslocaram até a casa do idoso, localizada na rua Ouro Negro, bairro Santa Ana, onde efetuaram a prisão dele.

Por volta das 23h, familiares da vítima e outros moradores do município, revoltados com o crime cometido pelo idoso, saquearam e atearam fogo no imóvel do suspeito.

A polícia e Defesa Civil do município dispersaram a população do local e apagaram as chamas, mas a casa do suspeito teve perda total.

Duas pessoas envolvidas no roubo e no incêndio foram detidas. O caso é investigado pelo 47º Distrito Integrado de Polícia (DIP) de Nova Olinda do Norte.

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Gabriela Moreno/ TV Em Tempo