PC recebe motos para investigação de roubos de rotas em Manaus

A parceria da Polícia Civil e da Moto Honda é uma iniciativa eficiente e importante para o sistema de segurança. | Foto: ALAILSON SANTOS/PC-AM

Manaus – Na manhã desta quarta-feira (18), a Policia Civil recebeu a doação de motos descaracterizadas, para investigar os roubos em rotas de empresas de ônibus que atuam no Polo Industrial de Manaus (Pim).

O modelo das motos é do tipo XRE 300 e foram doadas pela Moto Honda da Amazônia, na fábrica localizada na zona leste de Manaus.

Autoridades de Segurança Pública do Estado do Amazonas e o vice-presidente da Honda participaram do ato. As motocicletas também serão utilizadas em trabalhos administrativos.

Segundo o secretário de Segurança, a doação permitirá melhorias no trabalho de apuração e investigação de crimes na capital, sobretudo roubos a ônibus das rotas de trabalhadores.



O modelo das motos é do tipo XRE 300 e foram doadas pela Moto Honda da Amazônia, na fábrica localizada na zona leste de Manaus.

“Elas vão trabalhar, após o evento, para localizar os infratores e fazer a prisão. É importante verificar que uma empresa do porte da Moto Honda está preocupada realmente com o bem-estar social, não só dos funcionários, mas com toda sociedade”.



Conforme o delegado geral da Polícia Civil, Lázaro Ramos, a parceria da Polícia Civil e da Moto Honda é eficiente e importante para o sistema de segurança.



“Isso vai melhorar muito o nosso trabalho no sentido de poder usar as motos em áreas e ruas de difícil acesso. Há dois meses, nós procuramos a Moto Honda, solicitamos e a empresa analisou nosso pedido, discutiu o uso das motos para que a Polícia Civil possa melhorar o seu trabalho. Estamos fazendo esse levantamento e, em breve, colocaremos as motos em operação”, garantiu.

De acordo com o vice-presidente da Moto Honda, Júlio Koga, a empresa valoriza ações de cidadania que tragam benefícios aos amazonenses.

De acordo com o vice-presidente da Moto Honda, Júlio Koga, a empresa valoriza ações de cidadania que tragam benefícios aos amazonenses.



“É muito gratificante ver o nosso produto contribuindo para a segurança da comunidade, da sociedade amazonense. Nós sempre mantivemos uma parceria com o governo, como uma empresa cidadã, pois a responsabilidade da empresa vai além do recolhimento de impostos, a geração da economia. Temos responsabilidade social”, afirmou.

