Assaltantes roubam carro com criança dentro e atiram em homem

O carro foi o localizado pelo proprietário após uso do rastreador | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem identificado como Eudes Marinho de Souza Junior, de 29 anos, foi baleado após reagir a um assalto na noite desta quarta-feira (18). O crime aconteceu por volta das 21h30, quando homens, ainda não identificados, roubaram um carro na rua Jorita Rebelo, no bairro Novo Aleixo, zona Norte de Manaus.

Eudes trabalha em uma feira de venda de peixe, localizado na bola da avenida Natan Xavier. Ele estava sentado no capô do veículo, modelo Montana, cor laranja, quando os suspeitos o surpreenderam e anunciaram o assalto.

"Ele reagiu porque tinha uma criança de 3 anos, filha de um dos trabalhadores da feira, dormindo no veículo. Então ele reagiu e foi atingido com três tiros, os criminosos fugiram com o carro", disse um parente da vítima que preferiu não se identificar.

O cunhado da vítima e dono do carro, foi informado do roubo e localizou o veiculo por meio de um rastreador. Ele alcançou o veículo na Avenida das Torres e fez uma barreira, os suspeitos roubaram o carro ao lado, um Voyage, e fugiram.

Eudes, foi levado ao Hospital e Pronto Socorro Dr João Lúcio, onde passa pelos procedimentos médicos.

A criança foi localizada pela família e está em segurança.

Até a publicação desta matéria a família ainda não tinha registrado a ocorrência em nenhuma delegacia. De acordo com eles, após terem certeza da estado de saúde de Eudes, irão registrar o Boletim de Ocorrência.