Homem mata cunhado após briga no Parque São Pedro

A vítima morreu por asfixia | Foto: Reprodução

Manaus - Um homem identificado como, Paulo Sérgio Ramos Saboia, 27 anos, foi morto com golpe "mata leão" na noite desta quarta-feira (18). O crime aconteceu na rua Jardim Primavera, bairro Parque São Pedro, zona Oeste de Manaus.

Conforme informações dos familiares repassadas aos policiais da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a vítima estaria embriagada e discutiu com o cunhado. Durante a briga Paulo levou o golpe do cunhado, que fugiu após o crime.

Os médicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para prestar os primeiros socorros, mas detectaram a ausência de sinais vitais na vítima.

Agentes do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), realizaram os procedimentos de perícia do crime e funcionários do Instituto Médico Legal (IML) removeram o corpo para realização de exame de necropsia.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investigará o caso e até o momento da publicação desta matéria o suspeito do crime ainda não foi localizado pelos policiais.