Adolescente é apreendido acusado de estuprar a prima em Iranduba

Delegado Chicre, titular do Posto de Policiamento Integrado (PPI) | Foto: Divulgação/PC-AM

Manaus – Um adolescente, de 15 anos, foi apreendido na manhã desta quinta-feira (19) suspeito de estuprar a própria prima, uma moça de 16 anos. A apreensão aconteceu por volta da 10h, no município de Iranduba, distante a 27 quilômetros em linha reta de Manaus.

O cumprimento do mandado de busca e apreensão por ato infracional análogo ao crime de estupro, foi realizado pela equipe do Posto de Policiamento Integrado (PPI), sob o comando do delegado Chicre, titular do órgão.

De acordo com Chicre, o crime aconteceu no ano passado, e após ser estuprada, a vítima compareceu no prédio do PPI para denunciar o delito cometido pelo primo.

“Após o mandado de busca e apreensão ser expedido, identificamos a escola onde o adolescente estuda, nos deslocamos até lá, e cumprimos a ordem judicial. Constatamos ainda que o infrator já possui passagem pela polícia por ter cometido o mesmo delito em 2018, daquela vez contra a vizinha dele, uma criança de apenas 4 anos de idade”, detalhou o titular.

O menor irá responder por ato infracional análogo ao crime de estupro. Após os procedimentos cabíveis na unidade policial, ele será conduzido à 31ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Iranduba, depois será encaminhado para a Unidade de Internação Provisória em Manaus, onde ficará à disposição da justiça.