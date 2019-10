Manaus registra queda de 29,7% nos roubos a residências

Manaus- De janeiro a junho de 2019, a capital amazonense registrou queda de 29,9% nos roubos a residências. Foram 500 registros neste ano, enquanto no ano passado, no mesmo período foram registrados 712 ocorrências. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

Os dados da SSP-AM mostram, ainda, que 288 pessoas foram presas no período de janeiro a agosto de 2019 por roubo a residências em Manaus. Das 288 prisões, quatro foram de mulheres.

Para o titular da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD), delegado Guilherme Torres, as ações integradas desencadeadas pelo Sistema de Segurança, além de um trabalho em conjunto com a população, têm contribuído para que a redução dos crimes aconteça. Medidas de segurança adotadas também ajudam na prevenção.

“Isso se dá como resultado de um trabalho integrado entre os policiais e a comunidade, com denúncias por vários canais, e as câmeras de monitoramento residencial, o que tem facilitado o desenrolar do trabalho policial, tanto de investigação quanto de prevenção”, disse Torres.

Umas das formas de prevenção são projetos desenvolvidos pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM), como o programa “Rede de Vizinhos Protegidos”, que estabelece um laço de comunicação direto por meio de um aplicativo de celular. Nele, policiais e moradores dialogam e compartilham informações.

Na 17ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o “Rede de Vizinhos Protegidos” funciona nos conjuntos habitacionais Jardim Versalles, Belvedere e Flamanal, todos situados no bairro Planalto, zona centro-oeste da capital, de acordo com o comandante da Companhia, major Delio Corrêa.

“O grupo funciona de maneira preventiva, antes que aconteça o fato. As pessoas se antecipam, acionam a Polícia, que faz a abordagem, o contato inicial e, muitas vezes, só daquela pessoa suspeita perceber a presença da Polícia, já se evade do local, ou deixa de praticar qualquer ato ilícito”.

Em Manacapuru, o Rede de Vizinhos Protegidos foi implantado há seis meses pelo 9º Batalhão da Polícia Militar e, de acordo com os moradores do bairro Vale Verde, primeiro bairro a receber o projeto, o trabalho que está sendo realizado ajudou a reduzir roubos e furtos na região.

“Havia muita ocorrência e, de janeiro para cá, quando conhecemos o comandante, nós tivemos esse apoio dele. Diminuiu muito a ‘bandidagem’. Isso foi muito importante para nós, porque melhorou. Nós temos o apoio das viaturas, nosso comandante depois que ele entrou em Manacapuru, foi muito bom para nós. Essa é a maior força que temos no nosso bairro. Apoiar a Polícia e a Polícia nos apoiar”, declarou um morador.

Roubo a estabelecimento comercial

Ainda nos seis primeiros meses de 2019 houve redução de roubos em estabelecimentos comerciais. De acordo com dados da SSP, foram 1.112 casos registrados em 2019, ante os 1.242 do mesmo período do ano passado. O número representa uma redução de 10,4%.

Semelhante à experiência com os moradores, a PM desenvolve o “Rede de Comércios Protegidos”, mantendo contato através de aplicativos de mensagens com comerciantes. A dinâmica é focada também no compartilhamento de informações para a prevenção a roubos e furtos em comércios. Os projetos estão sendo executados pela 12ª, 21ª e 25ª Companhias Interativas Comunitárias (Cicoms).

De acordo com o delegado da DERFD, as ações das Polícias, tanto repressivas quanto preventivas, continuarão para que o número de roubos a comércios tenha uma redução maior.

“O planejamento das Polícias Civil e Militar, com relação a roubo em residência, está indo no caminho certo, e nós vamos ajustar agora a questão dos roubos a estabelecimento comercial para que também nos próximos semestres possam cair ainda mais os números”, disse Torres.

