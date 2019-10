Policia apreende drogas e 12 pessoas no interior do Amazonas

| Foto: Divulgação

Manaus - Doze pessoas foram presas neste fim de semana, durante patrulhamento da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) em municípios do interior do estado. As prisões estão relacionadas aos crimes de tráfico de entorpecentes, roubo e posse ilegal de arma de fogo.

Ao todo, foram apreendidas 732 trouxinhas de drogas, entre maconha e cocaína, e quatro armas de fogo.

No sábado (21), policiais militares prenderam dois homens no município de Carauari, distante 788 quilômetros de Manaus, no bairro da Memória. Com eles, foram apreendidas 644 trouxinhas, entre maconha tipo skunk e oxi, uma arma de fogo calibre 32 e uma arma caseira calibre 32.

Ainda no sábado, no município de Iranduba, distante 27 quilômetros em linha reta da capital, policiais militares prenderam um homem de 18 anos por porte de arma de fogo de uso restrito, tráfico de drogas e receptação.

Foram apreendidos um revólver calibre 22, uma motocicleta Yamaha Fazer 150cc branca, com restrição de roubo, 58g de maconha, 45g de oxi, 35 trouxinhas, entre maconha e oxi, e R$ 500.

No domingo (22), a 10ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), em Maués, a 276 quilômetros de Manaus, prendeu um homem de 35 anos comercializando entorpecentes e, com ele, foram encontradas porções de maconha tipo skunk e oxi.

As prisões ocorreram em oito municípios: Carauari, Tefé, Benjamim Constant, Maués, Presidente Figueiredo, Anamã, Guajará e Iranduba.

*Com informações da assessoria