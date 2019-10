Homem é encontrado esquartejado dentro de rede em Manaus

Homens abandonaram o corpo do homem no local dentro de uma rede | Foto: Josemar Antunes

Manaus - O corpo de um homem foi encontrado esquartejado no início da madrugada desta segunda-feira (23), na rua Rosarina, esquina com avenida Almir Cardoso, na comunidade Nova Conquista, no bairro Tancredo Neves, na Zona Leste de Manaus. Os membros da vítima estavam enrolados em uma rede de descanso.

De acordo com a equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), moradores da região relataram que quatro homens chegaram em um carro, de cor cinza, e jogaram o corpo no local.

"Os moradores foram verificar do que se tratava e encontraram o corpo dividido em seis partes em um pedaço de rede de dormir. Uma das pernas da vítima estava caída a alguns metros do local. A vítima foi decapitada e apresentava várias perfurações de faca no tórax", explicou um investigador da DEHS, que pediu anonimato.

Corpo do homem foi desfigurado por criminosos | Foto: Josemar Antunes

Trajando apenas cueca vermelha, o corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML) após os procedimentos da perícia criminal, do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC).

Na manhã desta segunda-feira (23), a equipe de reportagem esteve no local. Ao Portal Em Tempo, os moradores relatam que após o corpo ser removido, um carrinho de mão usado na construção civil foi deixado no local sujo de sangue.

O corpo passou por exames de necropsia e segue sem identificação no IML. A equipe da DEHS vai investigar o motivo do assassinato e identificar os autores.