Jovem é morto a pauladas no bairro Cidade de Deus, em Manaus

Rosto da vítima estava desfigurado por conta da agressão | Foto: Divulgação

Manaus - Um jovem ainda não identificado foi encontrado morto com marcas de pauladas na madrugada desta segunda-feira (23), na frente de uma oficina de carros, no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte de Manaus. O rosto da vítima estava desfigurado por conta da agressão.



Jovem foi encontrado em frente a uma oficina de carros. | Foto: Josemar Antunes

Uma equipe da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi acionada após denúncia anônima que havia um corpo na rua Flamengo com a rua Cruzeiro, com sinais de espancamento. No local foi encontrado uma perna-manca com pregos e suja de sangue.

No local foi encontrado uma perna-manca com pregos e suja de sangue. | Foto: Josemar Antunes

De acordo com a equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), a vítima não possuía documentos pessoais que pudessem identificá-lo. O jovem estava bastante machucado, com sinais de espancamento a pauladas. Um par de sandálias vermelha foi encontrado na cena do crime.

Um par de sandálias vermelha foi encontrado na cena do crime. | Foto: Josemar Antunes

A reportagem do Portal Em Tempo esteve no local. Os moradores da área não reconheceram a vítima e também falaram que não residia no local.

O corpo foi removido para exames de necropsia no Instituto Médico Legal (IML), onde segue sem identificação. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).