Vídeo: Idoso é preso por estuprar criança que voltava da igreja

O idoso Apolônio Rodrigues Duartes, de 65 anos, foi preso em flagrante na noite desse domingo (22) por estuprar menino de 11 de idade no bairro Santo Antônio, Zona Oeste de Manaus. A ação foi realizada pelos policiais militares da 5ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

De acordo com delegado do 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), Mauro Duarte, por volta das 18h30, um pastor conhecido dele, o acionou por meio de ligação telefônica, informando que uma criança de 11 anos havia sido vítima de estupro, praticado por Apolônio. O delito aconteceu, naquele mesmo dia, por volta das 17h30, na casa do infrator, situada na rua Lauro Bittencourt, no bairro Santo Antônio. Segundo o delegado, a criança bastante assustada relatou o fato ao pai e ao pastor, que acionou a autoridade policial.

“A criança relatou que estava voltando da igreja que frequenta e, durante o caminho da casa dela, sentiu-se mal em frente à casa do idoso. Na ocasião, a vítima estava vomitando e o idoso ofereceu ajuda, convidando o menino para entrar na casa dele, beber água e utilizar o banheiro. Após isso, o infrator trancou a vítima em um quarto e a obrigou a praticar sexo oral nele. Imediatamente solicitei apoio dos policiais militares da 5ª Cicom e nos deslocamos até o lugar do fato, onde por volta das 22h30 prendemos Apolônio”, relatou Duarte.



Procedimentos

Conduzido ao prédio da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), Apolônio foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável. Ao término dos procedimentos cabíveis na especializada, ele será levado para audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, Zona Sul da capital.

