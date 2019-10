Homem é executado no Prosamim Gilberto Mestrinho, na Cachoeirinha

A vítima foi alvejada com vários tiros | Foto: Reprodução

Manaus – Um homem, identificado apenas como “Filezinho”, foi morto a tiros na tarde desta segunda-feira (23), enquanto jogava bola com os amigos. O crime aconteceu por volta das 18h, no Prosamim Gilberto Mestrinho, bairro Cachoeirinha, zona Sul de Manaus.

Segundo informações dos moradores, repassadas aos policiais da 1ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a vítima estava brincando de futebol quando foi alvejado, por um homem ainda não identificado.

“A população disse que o suspeito estava dando voltas de bicicleta pelo local, e depois chegou até o Filezinho, sacou o revólver e disparou diversas vezes contra ele”, disse o Subtenente Silas Magalhães, que esteve na frente da ocorrência.

Os agentes da do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) realizaram e perícia do crime para identificar com precisão a maneira como a vítima foi morta.

Funcionários do Instituto Médico Legal (IML) removeram o corpo para realização do exame de necropsia.

Os policiais civis da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), compareceram no local para colher informações com os moradores e após os procedimentos cabíveis, darão prosseguimento as investigações.

Até o momento da publicação desta matéria o suspeito não foi identificado.