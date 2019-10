Preso suspeito de homicídio que viralizou em vídeo no AM

Jeferson é suspeito de participação na morte de Italo Souza dos Santos, de 21 anos, na última quinta-feira (19), um crime que repercutiu nas redes sociais com a circulação de um vídeo mostrando a ação criminosa. | Foto: Divulgação

Manaus - A Polícia Civil do Amazonas prendeu um suspeito de homicídio no bairro Santa Luzia, na zona sul da capital amazonense, na noite da última sexta-feira (20). Jeferson Guimarães Reis, de 33 anos, já respondia pelo crime de roubo e estava utilizando uma tornozeleira eletrônica.

Ele é o 28º preso no âmbito da Operação Cruzada Sul, deflagrada no último dia 17, em parceria com a Polícia Militar.

A prisão foi efetuada por policiais da Seccional Sul e 3º Distrito Integrado de Polícia (DIP), com apoio do Departamento de Polícia Metropolitano (DPM), Delegacia Fluvial (Deflu), 1º DIP, 7º DIP, 24º DIP e Seccional Centro-Oeste.

Jeferson é suspeito de participação na morte de Italo Souza dos Santos, de 21 anos, na última quinta-feira (19), um crime que repercutiu nas redes sociais com a circulação de um vídeo mostrando a ação criminosa.

De acordo com o delegado Divanilson Cavalcanti, titular da Seccional Sul, o suspeito foi preso a partir do trabalho investigativo da Polícia Civil. “Seguimos com as investigações para chegar aos demais envolvidos neste crime. Além disso, a Operação Cruzada segue em andamento para chegarmos a envolvidos em outras ações criminosas na zona sul de Manaus”, afirmou.

Desde que foi deflagrada, na última terça-feira, a Operação Cruzada Sul prendeu 28 pessoas e cumpriu 15 mandados de prisão e 35 de busca e apreensão em 12 bairros de Manaus, a maioria relacionada ao tráfico de entorpecentes e homicídios. Foram apreendidos três adolescentes e retiradas de circulação sete armas de fogo.

Ainda conforme Divanilson, foram realizadas mais de 30 incursões, em uma ação integrada entre as Polícias Civil e Militar, sob a coordenação da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). “Essa operação do Sistema de Segurança visa o enfrentamento à briga entre as facções que está ocasionando diversos outros crimes”, disse.

A população pode continuar ajudando o trabalho policial com informações ao 181, o Disque-Denúncia da SSP-AM.

