Com saco preto na cabeça, homem é encontrado morto em Manaus

Manaus - O corpo de um homem foi encontrado com sinais de pauladas, na manhã desta terça-feira (24), em um trecho da avenida Hibisco (antiga Pista da Raquete), no bairro Distrito Industrial 2, na Zona Leste de Manaus.

Segundo informações da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), motoristas do transporte de rota especial que passavam pelo local, por volta das 6h35, avistaram o corpo e acionaram a polícia.

O homem estava enrolado em um lençol, com as mãos amarradas e com um saco preto na cabeça, além de um fio enrolado no pescoço.

Para a polícia, o corpo foi abandonado durante a madrugada. O local não possui câmeras de segurança, o que dificulta a identificação dos autores.

O homem com várias marcas de agressão | Foto: Divulgação

O homem aparenta ter entre 25 a 30 anos e estava sem documentos pessoais e não tinha tatuagens. O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML).

O motivo do crime ainda é desconhecido pela equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que vai investigar o assassinato.