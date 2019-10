Flanelinha do PAC da Compensa é assassinado a tiros por dupla em moto

Manaus - Na tarde desta quarta-feira (25), um homem, identificado como Robson Gama da Silva, de 36 anos, foi assassinado em frente ao Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC), no bairro da Compensa, Zona Oeste de Manaus.

Segundo testemunhas, dois homens chegaram de moto ao local em que Robson trabalhava como flanelinha, no PAC da Compensa, disparando seis tiros, aos quais quatro atingiram o homem.

Ainda de acordo com testemunhas, o homem teria ido deixar a filha no colégio e, ao retornar ao local de trabalho, foi alvejado pela dupla - que ainda não foi identificada.

Policiais da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados ao local para averiguar a ocorrência e dar prosseguimento às investigações nas buscas por suspeitos. Até o momento, ninguém foi apreendido.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para realizar a remoção do corpo do homem no local.