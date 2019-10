“Pocahontas do Pó” é presa por gerenciar ponto de drogas na Zona Leste

A jovem apreendida conhecida como “Pocahontas do Pó” | Foto: Divulgação / PC-AM

Manaus – Alessandra Guimarães de Oliveira, de 23 anos, conhecida como “Pocahontas do Pó”, foi presa na tarde desta terça-feira (24). A apreensão aconteceu por volta das 17h30, pelos policiais civis do 13º Distrito Integrado de Polícia (DIP), rua Andiroba, loteamento João Paulo, bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus.

O delegado Ricardo Cunha, titular do 13º DIP, esteve na frente da operação, contou que as investigações para encontrar a “Pocahontas” iniciaram após denúncias anônimas.

Objetos apreendidos com a suspeita | Foto: Divulgação / PC-AM

“Ao chegarmos no local, com a permissão da jovem, fizemos revista na residência, onde encontramos, no quarto de Alessandra, 38 trouxinhas de oxi, um aparelho celular, R$ 14, em espécie, proveniente da venda das substancias ilícitas, além de um papel da contabilidade do ponto de tráfico em que ela comandava. Na ocasião, dei voz de prisão a ela”, explicou Cunha.

Alessandra foi autuada em flagrante por tráfico de drogas. Ao término dos procedimentos cabíveis no prédio do 13º DIP, ela será levada para audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, bairro São Francisco, zona sul de Manaus.