Flagrante: Três homens são presos após arrastão em escola de Manaus

O arrastão aconteceu na Escola Estadual José Bentes Monteiro fica no bairro Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus | Foto: Reprodução

Manaus - Cinco alunos foram assaltados durante arrastão na Escola Estadual José Bentes Monteiro, na tarde desta quinta-feira (26) localizada na rua 7, do conjunto Huascar Angelim, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus. Segundo populares, os três suspeitos estavam realizando assalto nos estabelecimentos próximos a escola.

Segundo jovem de 13 anos, vítima do atentado, um dos suspeitos invadiu a escola durante a aula de educação física. O suspeito pediu os celulares dos estudantes enquanto fazia um de refém. Após roubar os estudantes, o suspeito se dirigiu a um carro branco onde estavam presentes outros três homens.

Conforme os policiais militares da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que foram acionados para atender a ocorrência, a confirmação da localização dos suspeitos foi possível graças ao celular roubado de uma funcionária de salão de beleza próximo a escola.

Nota

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc-AM) informa que referente ao ocorrido na Escola Estadual José Bentes Monteiro, localizada no bairro Aleixo, zona Centro-Sul, acionou a 16a. Cicom que cobre a área, a qual orientou as vítimas a realizarem o Boletim de Ocorrência, e também realizou buscas aos arredores.



A secretaria informa ainda que disponibilizará uma equipe de técnicos para ir até a escola, afim de averiguar a estrutura para que sejam tomadas as devidas providências de segurança no local, como aumento do muro e solicitação de ronda policial.