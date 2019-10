Em Manaus, homem é executado em rua no Zumbi 2

A perícia identificou que pelo menos nove tiros atingiram a vítima | Foto:

Manaus - Welington Gomes da Silva, de 18 anos, foi assassinado a tiros na noite desta quinta-feira (26), na rua Santa Marta, bairro Zumbi 2, zona Leste de Manaus. O crime aconteceu por volta das 18h30, quando quatro homens, ainda não identificados, chegaram em um veículo e efetuaram os disparos.

O local foi isolado por policiais da 25ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) que foram até o local após receberem denúncias de tiro com arma de fogo.

De acordo com as informações colhidas pelo delegado Denis Pinho, plantonista da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), a equipe irá coletar o máximo de provas que possam levar aos culpados pela morte do rapaz.

"Estamos apurando qual a vida pregressa desse adolescente, qual a motivação desse crime. Encontramos uma quantia em dinheiro, pouco mais de R$100, e iremos averiguar se ele tinha algum envolvimento com a criminalidade", explicou o plantonista.

A perícia do crime foi realizada pelos agentes do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), que constataram nove tiros na vítima. Depois dos procedimentos no local os funcionários do Instituto Médico Legal (IML), removeram o corpo para realizar exame de necropsia.