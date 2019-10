Polícia Militar apreende materiais ilícitos em revista prisional no AM

Policiais do 4º Batalhão de Polícia Militar (4º BPM) apreenderam armas caseiras e entorpecentes durante revista geral realizada na manhã desta quinta-feira (26), na unidade prisional do município de Humaitá, distante a 697 km de Manaus

Segundo o comandante do Batalhão, major Anderson Saif, 25 policiais militares do 4º BPM e Força Tática participaram da ação no presídio, além de membros da direção do local.

Na revista, foram apreendidos 78,6 gramas de substância entorpecente, supostamente maconha, 27 carregadores para celular, 17 aparelhos celulares, 11 baterias para celular, três pen-drives, três rolos de filme, 13 fones de ouvido, quatro chips de celular, 37 estoques (armas caseiras), uma balança de precisão e R$ 21 em espécie. Todo o material apreendido foi encaminhado para a 8ª Delegacia Interativa de Humaitá (DIH) para os procedimentos cabíveis.

O comando do 4º BPM de Humaitá está intensificando as revistas na unidade prisional do município visando coibir a entrada de materiais proibidos naquela unidade. A revista geral foi devidamente autorizada pelo juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Humaitá, Diego Brum Barbosa. O diretor da unidade prisional, Rodrigo Oliveira, esteve presente durante a ação, que foi informada ao Ministério Público, Poder Judiciário e Defensoria Pública.

*Com informações da assessoria