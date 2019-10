Bebê de nove meses é degolada pelo próprio tio com pedaço de cerâmica

A mãe do homem tentou convencê-lo a se entregar | Foto: Divulgação

Uma bebê de nove meses foi degolada pelo próprio tio na quarta-feira (25), em Altinho, no Agreste pernambucano . Antes de ser morta, a vítima foi trancada por Erick Ramon Matias Ferreira, de 25 anos, por mais de 12 horas em um banheiro de uma residência no distrito de Taquara.

Após uma negociação com a Polícia Militar (PM), o corpo da menina foi achado com cortes profundos provocados por caco de vidro.

Durante a negociação, a mãe do homem suspeito tentou convencê-lo a se entregar. Foi quando os policiais militares aproveitaram um descuido do suspeito e invadiram o banheiro. Temendo uma revolta da população contra o tio da bebê, o suspeito foi encaminhado a uma delegacia de Caruaru, no Agreste.

Em nota, a Polícia Civil informou que Erick foi autuado em flagrante por homicídio. O delegado Eduardo Sunaga, responsável pelo caso, disse que o suspeito pode ser autuado por outros crimes após o resultado das perícias.

“Tudo indica que ele foi o autor dessa atrocidade. Até agora, não existe informação de que ele seja interditado ou que tenha problemas mentais. Vai ser feita uma perícia tanatoscópica no corpo da criança para saber se houve algum outro crime. Além de ter matado – como tudo indica -, o exame sexológico vai apontar se ele praticou algum crime de natureza sexual com a criança”, afirmou.