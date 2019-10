Homem é encontrado morto com pênis para fora da calça em Manaus

Manaus - Um homem foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira (27), em uma área de mata na rua Comandante Paulo Lasmar, no conjunto Santos Dumont, bairro da Paz, Zona Centro-Oeste de Manaus.

De acordo com a equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o homem foi agredido com pedradas no rosto e ferido com uma facada no pescoço. Os moradores da área que passavam pelo local avistaram o corpo e acionaram a Polícia Militar. A vítima estava também com pênis para fora da calça.

"Os moradores não reconheceram a vítima com idade entre 25 a 30 anos. A área onde ocorreu o crime é frequentado por usuários de drogas. É possível que a vítima tenha se desentendido com outras pessoas por causa de drogas ou tentado abusar sexualmente de alguém no local antes de ser morta", explicou um investigador da DEHS, que preferiu não se identificar.

O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML), para exames de necropsia. A vítima não possuía documentos pessoais. O caso será investigado pela DEHS.