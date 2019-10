Vídeo: mãe agride filha no rosto e corpo com utensílio de cozinha

A dona do quitinete em que elas moram, foi quem fez a denúncia | Foto: Reprodução TV Em Tempo

Manaus- Na última terça-feira (24), uma mulher de 26 anos foi presa no bairro Jorge Teixeira, após denúncia da dona do quarto alugado em que morava. Segundo a denunciante, a mulher que é mãe de seis filhos e está grávida, espancou a filha de oito anos com um utensílio de cozinha.

A criança sofreu com a violência no corpo e no rosto, as marcas em seu corpo eram visíveis. Segundo a dona do quarto em que a família morava, a situação de espancamento eram constantes.

O caso foi denunciado ao Conselho Tutelar e registrado na Delegacia Especializada em Proteção a Criança e ao Adolescente (Depca). A mãe da criança já foi presa por crime de maus tratos.

Assista a reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Luiz Rodrigues/ TV Em Tempo