Vídeo: Após acidente, dupla é confundida com assaltantes e espancada

A polícia não encontrou armas e os homens não possuíam antecedentes | Foto: Divulgação

Manaus - Dois homens foram espancados na tarde deste sábado (28), após serem confundidos com assaltantes por moradores. O caso aconteceu por volta das 15h40, na rua São Vicente, no bairro São Lázaro, na zona Sul e Manaus.

Quatro homens estavam em um veiculo que capotou após um acidente de trânsito. Os moradores do local reconheceram dois deles como suspeitos de assaltos na área e começaram a agredi-los com socos e chutes.

Os policiais da 7ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para atender a ocorrência. O Serviço de Pronto Atendimento (Samu) também esteve no local para realizar os devidos procedimentos de emergência aos feridos.



Após a retirada dos homens do carro, os policiais constataram que as características deles não coincidiam com os relatos dos moradores e que os dois homens não possuíam antecedentes criminais.

Em um vídeo feito no momento da agressão, é possível ouvir os moradores alegando que os homens estavam armados e que teriam assaltado duas pessoas nas proximidades, porém os policiais não encontraram armas dentro do carro.

Os homens foram encaminhadas para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) da Zona Sul, localizado no bairro Colônia Oliveira Machado.

Os agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) foram acionados para realizar a retirada do veículo e a rua já se encontra liberada.

Veja vídeo:

Moradores agrediram os homem ainda dentro do carro | Autor: Divulgação