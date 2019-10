Homem é executado com oito tiros no bairro Raiz

Manaus - Um homem identificado como Vicente Ferreira da Silva Neto, de 41 anos, foi morto com oito tiros na rua Nova, situada no bairro Raiz, zona Sul de Manaus. O crime ocorreu por volta das 19h deste sábado e, conforme os moradores, o homem era envolvido com tráfico de drogas.

De acordo com uma comerciante, que não quis se identificar, os autores dos disparos chegaram de carro e o crime teria sido motivado por um acerto de contas.

"Quando ouvimos os disparos, procuramos nos esconder. Foram mais de 5 tiros e escutamos o som dos pneus do carro saindo após a execução", afirmou a mulher.

Uma dona de casa, que também preferiu não ter a identidade revelada, afirmou que a maior parte dos disparos atingiram o rosto do Vicente. "Ele estava próximo a um poste quando começaram a atirar nele. Ele tentou correr, mas morreu próximo a um carro do outro lado da rua", disse a mulher.

A moradora acrescentou que o homem deixou dois filhos. O corpo de Vicente foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) e o caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).