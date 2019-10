Homem é encontrado morto em casa no ramal do Pau Rosa

Manaus - O agricultor Antônio Alex Souza dos Santos, de 31 anos, foi encontrado morto, na noite de domingo (29), na própria residência com sinais de enforcamento. O fato aconteceu no ramal Cristiano de Paula, no quilômetro 21 do ramal Pau Rosa, na comunidade Nova Floresta, Zona Rural de Manaus.

A perícia criminal do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) esteve no local, para os procedimentos legais e dar apoio nas investigações. Antônio Alex foi encontrado sem vida por moradores da área com uma corda no pescoço.

Conforme informações da equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), a mulher da vítima foi levada para prestar esclarecimentos sobre o caso.

O corpo da vítima foi removido na manhã desta segunda-feira (30) ao Instituto Médico Legal (IML), no bairro Cidade Nova, Zona Norte, para exames de necropsia, que devem apontar a real causa da morte.