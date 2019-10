Vendedor é assassinado a tiros em frente da própria casa no Petrópolis

Manaus - O vendedor ambulante Luiz Mário da Silva Ferreira, de 58 anos, foi assassinado a tiros na noite desta terça-feira (1). O crime aconteceu por volta das 18h45, em frente à residência dele, localizada na avenida Paulo VI, bairro Petrópolis, Zona Sul da Capital.

Segundo informações do tenente Rodrigo Octávio, da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a vítima foi perseguida por quatro homens, ainda não identificados, em um carro modelo Palio, de cor vermelha. Os criminosos atiraram diversas vezes contra a vítima.

"A vítima vendia dvd na calçada de um mercadinho em frente à casa que morava. Aparentemente ele não tem nenhum vínculo com o crime e não tem passagem pela polícia. A DEHS vai traçar o perfil dele para entender qual a motivação do crime e investigar o caso", disse o tenente.

Os policiais civis da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) estiveram no local para conversar com familiares e moradores para colher mais informações sobre o homicídio.

Peritos, do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), realizaram a perícia do crime e após os procedimentos liberaram o corpo para os agentes do Instituto Médico Legal (IML) removerem para realizar o exame de necropsia.

Até a publicação desta matéria nenhum dos suspeitos foi localizado.