Vídeo: Capitão da PM abre fogo em bar e deixa três pessoas feridas

Manaus - O capitão Júlio Siqueira Viana, subcomandante da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM), foi detido, no início da manhã desta quarta-feira (2), depois de efetuar tiros nas dependências de um bar no conjunto Hiléia, bairro Redenção, Zona Centro-Oeste de Manaus. No local estava acontecendo uma comemoração de aniversário e três pessoas ficaram feridas.

O caso ocorreu por volta de 1h, na rua Noberto Von Gal. Diego Reis, de 30 anos, filho do proprietário do estabelecimento comercial, afirmou que o policial militar chegou ao local em um carro juntamente com uma mulher, além de uma viatura da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam).

"O PM era convidado do músico contratado para festa de aniversário. Do nada, o policial surtou e atirou para todo lado. Durante o tiroteio, dois amigos meus foram alvejados e outro ficou ferido de raspão. Não teve confusão para que motivasse a atitude do PM. Já era a última música para fechar o bar", disse.

Duas pessoas alvejadas no abdômen foram levadas para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul da capital. Outra vítima ficou ferida de raspão na mão. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

O policial foi detido e arma apreendida. Ele foi encaminhado ao 12° Distrito Integrado de Polícia (DIP), para os procedimentos cabíveis. O advogado do PM não quis comentar sobre o caso.

Em nota, o Comando da Polícia Militar do Amazonas informou que o fato envolvendo o oficial está sendo apurado pela Diretoria de Justiça e Disciplina (DJD) e que foi aberto um procedimento administrativo para avaliar a conduta do PM.

