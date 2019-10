Zona Sul de Manaus registra 7 assassinatos nos 3 primeiros dias do mês

Um homem foi executado na madrugada desta quinta-feira (3) | Foto: Josemar Antunes

Manaus - Com sete tiros nas costas, um homem foi executado na madrugada desta quinta-feira (3), na rua Nova com a Travessa Tenente Jurandir, no bairro Raiz, na Zona Sul de Manaus .



Segundo informações de policiais militares da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a guarnição foi acionada após os moradores da área encontrarem o homem com ferimentos por arma de fogo. O fato aconteceu por volta das 2h05.

"Os moradores escutaram tiros e, em seguida, encontraram o homem na rua agonizando. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a equipe informou que não poderia atender a ocorrência por conta da chuva", disse o policial militar, que preferiu não se identificar.

Conforme informações da polícia, foram contabilizados na Zona Sul da capital sete assassinatos nos três primeiros dias do mês de outubro. A maioria dos crimes estão relacionados ao tráfico de drogas envolvendo brigas entre membros de facções criminosas Família do Norte (FDN) e Comando Vermelho (CV).

O corpo do homem foi removido sem identificação ao Instituto Médico Legal (IML). A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) vai investigar o assassinato.