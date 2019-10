Careiro Castanho: polícia prende autor de homicídio do próprio enteado

Manaus- Os policiais civis lotados na 34ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Careiro castanho, sob coordenação do delegado Rudival Magno, titular da unidade policial, prendeu em flagrante, na noite de sábado (28), por volta das 23h, Cézar Pereira Printes, 43, apontado como autor do homicídio do próprio enteado, um homem de 41 anos. A prisão ocorreu nas proximidades da Comunidade Perpétuo Socorro, localizada no Paraná do Castanho , naquele município.

De acordo com a autoridade policial, na ocasião do crime, a vítima, identificada como Vasquez Ferreira Printes, comemorava o aniversário dela com familiares. Durante a confraternização, o padrasto de Vasquez teve uma crise de ciúmes depois de ver o enteado trocando carinhos com a própria mãe.

“Depois de um ataque de ciúmes, Cézar começou a agredir o enteado e, no primeiro momento, atingiu-o com um golpe de remo no rosto. Em ato contínuo, o infrator foi até a cozinha da casa, pegou uma faca e desferiu um golpe fatal no abdome de Vasquez, que morreu no local. Após tomarmos conhecimento do caso, iniciamos diligências e encontramos o individuo em uma área de mata, nas proximidades da comunidade Perpétuo Socorro, onde dei voz de prisão a ele”, explicou o delegado Magno.

Conforme o titular da 34ª DIP, o infrator confessou o crime e relatou que sentia muito ciúme da relação entre a vítima e a mãe que, por isso, chegou a suspeitar que a companheira dele teria um caso com o próprio filho.

Flagrante

Cézar foi autuado em flagrante por homicídio. Ao término dos procedimentos cabíveis no prédio da 34ª DIP, ele irá permanecer no prédio da unidade policial, onde funciona como unidade prisional do município, à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria