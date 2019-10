Procurador da Fazenda esfaqueia juíza dentro do tribunal

O procurador jogou um jarro em direção a juíza de depois a esfaqueou | Foto: Reprodução

São Paulo - Um procurador da Fazenda Nacional, identificado como Matheus Carneiro Assunção, foi preso suspeito de esfaquear uma juíza federal Louise Filgueiras, na tarde desta quinta-feira (3). O crime aconteceu entre 17h e 19h, na sede Tribunal Regional Federal da 3ª Região, localizado na avenida paulista.

Segundos informações de testemunhos, Matheus entrou dentro do gabinete da juíza, e jogou um jarro nele, depois ele a atacou com uma faca na região do pescoço. Louise não corre risco de morte.

Já o procurador foi levado para a sede da PF na Lapa, Zona Oeste de São Paulo. A juíza prestará depoimento.

A Advocacia-Geral da União afirmou em nota que "determinou a imediata abertura de sindicância investigativa no âmbito da instituição".

"Preliminarmente a AGU foi informada que a tentativa de homicídio ocorreu na sede do Tribunal Regional Federal da 3ª Região. A Advogado-geral da União lamenta o ocorrido, fará todos os esforços para apurar o ocorrido, se coloca à disposição da vítima e repudia todo e qualquer ato de violência", diz a nota.