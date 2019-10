Corpo é abandonado em matagal no Conjunto Águas Claras

Corpo, ainda não identificado, encontrado em igarapé no conjunto Águas Claras | Foto: Josemar Antunes

Manaus – Corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado em um matagal na noite desta quinta-feira (3) com os braços amarrados e vestido apenas com um short vermelho. O homem foi achado pelos moradores por volta das 21h, na rua D6, no conjunto Águas Claras, bairro Novo Aleixo, zona Norte de Manaus.

Os policiais militares da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), chegaram no local através de denúncias sobre um corpo de um cadáver e acionaram os policiais civis.

O delegado Denis Pinho, da Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros (DEHS) compareceu no local para colher informações com moradores sobre os suspeitos.

"Os moradores disseram que viram um carro branco saindo do local, pelo maneira como esse homem estava, no mínimo duas pessoas participaram dessa execução", disse o delegado.

Os policiais civis da DEHS investigam o caso | Foto: Josemar Antunes





Os especialistas do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), realizaram a perícia técnica e identificaram três tiros na vítima, no rosto e costas.

Os funcionários do Instituto Médico Legal (IML) removeram o corpo da vítima para realizar exame de necropsia e aguardar por algum familiar reconhecer o rapaz.

Até o momento da publicação desta matéria os policiais militares realizam patrulhas nas proximidades para identificar e localizar os suspeitos.