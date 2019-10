Homem é sequestrado e assassinado na Zona Norte de Manaus

Manaus- O corpo de um homem encontrado com tiros no rosto e nas costas, na noite de quinta-feira (3), na rua D6, conjunto Águas Claras , bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus, foi reconhecido horas depois no Instituto Médico Legal (IML). Trata-se de Augusto Guimarães de Negreiros, de 25 anos.

Segundo informações da polícia, a irmã que fez o reconhecimento, disse à polícia que Augusto foi sequestrado de casa por ocupantes em um carro branco. O fato aconteceu na rua 27, no núcleo 3, bairro Cidade Nova, na Zona Norte da capital.

Augusto foi morto com um tiro no rosto, de munição calibre 12 | Foto: Josemar Antunes

Augusto foi morto com um tiro no rosto, de munição calibre 12, além de dois tiros nas costas efetuados possivelmente de pistola. A vítima foi jogada com as mãos e pés amarrados em uma área de mata.



A irmã da vítima, de nome não informado, confirmou que Augusto era envolvido com o tráfico de drogas, o que reforça a suspeita da polícia de acerto de contas.



O corpo da vítima foi liberado aos familiares na madrugada desta sexta-feira (4). A equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) está investigando o crime.