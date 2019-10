Polícia Civil prende dupla com drogas e dinheiro em Urucurituba

Manaus- A equipe de investigação da 41ª Delegacia Interativa de Polícia

(DIP) de Urucurituba, em ação conjunta com a Guarda Municipal da cidade prenderam em flagrante, na manhã desta sexta-feira (4), por volta das 7h, Antônio Pereira dos Santos, 33, e o reincidente Jean dos Santos Queiroz, 26, por comercialização de drogas. As prisões ocorreram no próprio município, na rua Sete do bairro Liberdade.

De acordo com o delegado Mário Melo, titular da unidade policial, as diligências em torno do caso iniciaram após denúncias anônimas recebidas na unidade policial, informando que dois indivíduos, com as características de Antônio e Jean, estariam comercializando drogas no bairro citado. Conforme Mário, a equipe policial foi até o local delatado, onde constatou as informações da denúncia.

Material apreendido | Foto: Divulgação/PC-AM

“Fomos ao endereço delatado, na casa do reincidente. Na ocasião, encontramos ele e Antônio, que estavam preparando os entorpecentes para a venda. No lugar apreendemos 45 gramas de maconha, dez gramas de oxi, além de R$ 211, em espécie, proveniente da venda das substâncias ilícitas. Foi apreendido, também, um aparelho celular. Vale ressaltar que Jean já está respondendo, em liberdade, por tráfico de drogas”, explicou Melo.

Flagrante

Jean e Antônio foram autuados em flagrante por tráfico de drogas. Após os trâmites cabíveis na delegacia eles irão permanecer custodiados na 41ª DIP, a disposição da Justiça.

