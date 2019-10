Venezuelano morre a facadas no bairro Petrópolis

A vítima ainda foi socorrida pelos agentes do Samu, mas já estava morta | Foto: Reprodução

Manaus - Um homem de nacionalidade venezuelana, foi morto a facadas na noite desta sexta-feira (4), por volta das 19h, na rua Fragada, no bairro Petrópolis, zona Sul de Manaus. O nome da vítima não foi divulgado e a identidade do suspeito de cometer o crime ainda é desconhecida.

A equipe da 3º Companhia Interativa Comunitária (Cicom) atendeu a ocorrência e uma unidade de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), esteve no local, mas já encontraram a vítima sem vida.

O corpo foi removido por funcionários do Instituto Médico Legal (IML), após passar por perícia do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC).

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). Policiais da especializada também estiveram no local do crime para coletar informações com testemunhas para dar início as investigações.