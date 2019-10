Corpo de estudante é encontrado no igarapé do Tarumã em Manaus

O rapaz foi encontrado sem vida às margens de um igarapé da região situada na Zona Oeste de Manaus. | Foto: Divulgação

Manaus - Foi encontrado nesta quinta-feira (3), no bairro Tarumã-Açu, o corpo do estudante de nutrição João Marco Santiago Santos, de 22 anos, que estava desaparecido desde o dia 13 de setembro.

O rapaz foi encontrado sem vida às margens de um igarapé da região situada na Zona Oeste de Manaus.

João Marco Santos foi visto pela última na rua Tomás de Vila Nova, Centro, saindo do Hospital Universitário Getúlio Vargas e a família mobilizou buscar para encontrar o rapaz.

A Polícia Civil do Amazonas divulgou a imagem do estudante de nutrição para obter pistas sobre o paradeiro do rapaz.

Segundo informações da funerária Almir Neves, o velório foi realizado na manhã desta sexta-feira (4), e o enterro será realizado no cemitério Tarumã às 15h.

Em janeiro João foi preso por porte de entorpecentes e a família relaciona que o desaparecimento e a morte de João podem estar relacionados ao tráfico de drogas.