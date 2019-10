Homem ameaçava família com espingarda no Ramal do Macurani

Caso ocorreu próximo ao município de Parintins | Foto: Divulgação

Manaus - A Força Tática da Polícia Militar do Amazonas prendeu neste sábado (5) um homem que ameaçava seus familiares com uma arma de fogo tipo espingarda, de calibre 28, no Ramal do Macurani, situado próximo ao município de Parintins, 369 quilômetros de Manaus.



A polícia foi acionada por volta das 22h10 e, ao chegar no local, constatou que a arma estava sem munição e que o homem apresentava sinais de embriaguez alcoólica.

O indivíduo foi encaminhado para o 3º Distrito Integrado de Polícia (DIP), em Manaus, para que sejam realizados procedimentos legais que mantenham sua integridade física e moral preservadas.