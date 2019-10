Alejandro Valeiko chega a Manaus acompanhado de seguranças

Manaus - Alejandro Valeiko, suspeito de ter participado da morte do engenheiro Flávio Rodrigues, desembarcou nesta segunda-feira (7), por volta das 10h50, no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, na Zona Oeste de Manaus. O suspeito esteve acompanhado dos advogados, Marco Aurélio Choy, que também é presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Amazonas (OAB-AM ) e Yuri Dantas, que já foi advogado do ex-governador Amazonino Mendes. Além disso, seguranças do filho da primeira-dama estavam no local.

Alejandro Valeiko deve seguir direto para Delegacia Especializa em Homicídios e Sequestros (DEHS), na Zona Leste, onde deve prestar esclarecimentos. Caso não chegue ao local até as 13h, a prisão do suspeito será convertida novamente em prisão temporária com prazo de 30 dias - aplicada em crimes considerados hediondos.

Valeiko é um dos suspeitos de participar da morte do engenheiro Flávio Rodrigues, 42, que desapareceu após uma festa no condomínio Passaredo, onde Alejandro mora, e foi encontrado morto no dia seguinte (30) no Tarumã.