Polícia apreende adolescente com arma de fogo na Zona Leste

Manaus- Os policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), na sexta-feira (4), por volta das 15h, apreenderam um adolescente de 17 anos em posse de arma de fogo, entorpecentes e joias no bairro São José 2, zona leste da capita. Com ele foram apreendidos um revólver calibre 32, quatro munições do mesmo calibre intactas, 400g de supostamente maconha, 100 trouxinhas de supostamente maconha e duas balanças de precisão, além de quatro cordões, dois pingentes e um anel, todos dourados.

Policiais que atenderam à ocorrência informaram que, durante patrulhamento pelas ruas da zona leste, receberam denúncia de que na rua Ararira do São José 2 havia um homem comercializando entorpecentes e portando arma de fogo. Os policiais se deslocaram até o local citado e constataram a veracidade da denúncia, abordando e vistoriando o denunciado, um adolescente de 17 anos, com quem foram encontrados os materiais apreendidos.

Diante do flagrante, o adolescente foi apreendido e, junto com a materialidade, encaminhado para o 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para as providências cabíveis.

*Com informações da assessoria