Homem é preso por tráfico de drogas, na Cidade Nova

O suspeito foi preso em flagrante | Foto: Divulgação

Manaus - Marcos Vinicius Carneiro Santos, de 18 anos, foi preso na tarde desta segunda-feira (7), suspeito de envolvimento com tráfico de drogas, por volta das 16h, na rua Curió, no bairro Cidade Nova, zona norte da capital.

Os policiais civis do 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), sob comando do delegado Jander Mafra, titular da unidade policial, efetuaram a prisão do suspeito, e com ele foram encontradas 26 trouxinhas de oxi e oito de cocaína.

“O infrator confessou que comercializava drogas no bairro, e resolveu mostrar as substâncias ilícitas que escondia na casa dele. Além dos entorpecentes, apreendemos uma balança de precisão e R$53. Com base nessa materialidade de cometimento do delito, imediatamente dei voz de prisão ao infrator”, explicou o titular.

O criminoso foi conduzido ao 6º DIP, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Ao término dos procedimentos, ele será levado para audiência de custódia.